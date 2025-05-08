МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 552 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВЛАДИМИР ЯБРОВ
    Всех азеров домой! Фуд-Сити и Садовол закрыть как Черкизон! Активы забрать!!! И всё!!!! Они берега потеряли!!! И боль..."Откосил" от Пара...
  • Шеин Никита
    Диплома МГИМо его лишить. Зачем он хаму? Пусть будет без высшего образования!"Откосил" от Пара...
  • Зоя
    без него   воздух чище,не хватало его мерзотной подлой рожи на Параде Победы,а папа ,небось,с того света смотрит и ду..."Откосил" от Пара...

«Скажем, что русские сами себя взорвали» – в Киеве готовят оправдания терактов 9 мая 

«Скажем, что русские сами себя взорвали» – в Киеве готовят оправдания терактов 9 мая 

Украина может смело наносить удары по скоплениям людей, празднующих 9 мая, назвав это «провокацией российских спецслужб».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх