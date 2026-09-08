Xiaomi выпустила очень тихий и экономичный газовый водонагреватель, который может сильно повысить напор воды

Mijia Smart Gas Water Heater 2 получил постоянную температуру воды, защиту от конденсата и систему предварительного нагрева без лишнего расхода воды Xiaomi выпустила Mijia Smart Gas Water Heater 2 — газовый водонагреватель объёмом 16 литров, который делает ставку на низкий уровень шума и экономичность.
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