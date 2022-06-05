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Мане о словах об уходе из «Ливерпуля» из-за желания сенегальцев: «Я ответил с юмором, а это разлетелось повсюду. Очень уважаю клуб. Посмотрим»

Садьо Мане прокомментировал свои слова о возможном уходе из «Ливерпуля». Вингер ответил на вопрос относительно результатов онлайн-голосования, которое показало, что от 60 до 70 процентов жителей Сенегала хотят, чтобы он покинул мерсисайдский клуб.

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