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Как «пердёж Джин Грей» высвечивает фундаментальную проблему Insomniac

Как «пердёж Джин Грей» высвечивает фундаментальную проблему Insomniac

Если до вас ещё не докатились раскаты очередного интернет-грома, рассказываю: Marvel’s Wolverine получила достаточно унизительные оценки по меркам громких эксклюзивов Sony, и здоровенная часть претензий связана с главной героиней этого материала — Синей Полосочкой (или с « […] .

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