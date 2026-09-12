Как «пердёж Джин Грей» высвечивает фундаментальную проблему Insomniac

Если до вас ещё не докатились раскаты очередного интернет-грома, рассказываю: Marvel’s Wolverine получила достаточно унизительные оценки по меркам громких эксклюзивов Sony, и здоровенная часть претензий связана с главной героиней этого материала — Синей Полосочкой (или с « […] .
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