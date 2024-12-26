Сергей Лавров: в договоренностях по Украине должен быть механизм невозможности их нарушения

Для обеспечения безопасности России и её соседей В будущих договорённостях по урегулированию украинского конфликта должен быть закреплен механизм невозможности их нарушения, сообщил сегодня на пресс-конференции с представителями российских и зарубежных СМИ глава МИД России Сергей Лавров.
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