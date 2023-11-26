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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джей Би Бикерстафф о домашнем паркете: «Моим парням комфортно здесь играть. У нас не было никаких проблем»

Главный тренер «Кливленда» Джей Би Бикерстафф отреагировал на слова Эрика Споэльстры, который выразил недовольство тем, как построена домашняя площадка «Кавс».

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