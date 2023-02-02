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Де’Аарон Фокс и Домантас Сабонис набрали на двоих 65 очков в матче со «Сперс»

Де’Аарон Фокс и Домантас Сабонис набрали на двоих 65 очков в матче со «Сперс»

Лидеры «Сакраменто» Де’Аарон Фокс и Домантас Сабонис набрали на двоих 65 очков в матче с «Сан-Антонио» (119:109).

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