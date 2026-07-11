smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 587 подписчиков

Разведка Эстонии высоко оценила удары ВСУ по топливной инфраструктуре РФ

Разведка Эстонии высоко оценила удары ВСУ по топливной инфраструктуре РФ

Удары киевских боевиков по российской топливной инфраструктуре назвал самой успешной военной операцией глава разведцентра сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг 10 июля в еженедельной разведсводке, сообщает пресс-служба эстонского генштаба.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии