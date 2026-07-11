Разведка Эстонии высоко оценила удары ВСУ по топливной инфраструктуре РФ

Удары киевских боевиков по российской топливной инфраструктуре назвал самой успешной военной операцией глава разведцентра сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг 10 июля в еженедельной разведсводке, сообщает пресс-служба эстонского генштаба.
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