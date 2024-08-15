Россияне смогут подать заявки на денежные призы в сфере экологии через Госуслуги

Россияне смогут принять участие в Зеленой премии с призовым фондом 9 млн рублей через Госуслуги. Для этого необходимо перейти на вкладку о конкурсе экологических проектов и инициатив Российского экологического оператора в сервисе «Навигатор возможностей» на Госуслугах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии