Россияне смогут подать заявки на денежные призы в сфере экологии через Госуслуги

Россияне смогут принять участие в Зеленой премии с призовым фондом 9 млн рублей через Госуслуги. Для этого необходимо перейти на вкладку о конкурсе экологических проектов и инициатив Российского экологического оператора в сервисе «Навигатор возможностей» на Госуслугах.