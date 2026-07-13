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Мерино о том, как Испании обыграть Францию: «Нужен очень хороший матч, оставаясь верными себе и доминируя, в том числе в ключевых эпизодах»

Хавбек сборной Испании Микель Мерино высказался в преддверии полуфинала ЧМ-2026 с Францией, который пройдет 14 июля.

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