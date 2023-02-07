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  • Женя
    Я вот одна из таких.Морозоустойчивые ...

30 раз, когда дизайнеры всех передизайнили

30 раз, когда дизайнеры всех передизайнили

Казалось бы, всё просто — есть хороший дизайн, есть плохой дизайн. Но подождите! Вы забываете о третьей категории, расположившеймя на тонкой грани между уникальной эстетикой и чудовищным вкусом: "дизайнерский дизайн", как его называют на Reddit.

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