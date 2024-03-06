Что за паника в Берлине?

Геннадий Бережнов

Можно много писать ещё больше говорить, а время тикает и мало кто на это обращает внимание. Шольц трепло на поводке у США и его не изменить! Мы должны сказать, что если отправят и будет пуск, то предприятие это в Германии будет уничтожено ракетным ударом! Этого достаточно, но кто это скажет? Думаю поручить Медведеву!