Что за паника в Берлине?

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Можно много писать ещё больше говорить, а время тикает и мало кто на это обращает внимание. Шольц трепло на поводке у США и его не изменить! Мы должны сказать, что если отправят и будет пуск, то предприятие это в Германии будет уничтожено ракетным ударом! Этого достаточно, но кто это скажет? Думаю поручить Медведеву!
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