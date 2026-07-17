Фәрит Габделганиев Дәүләт Советы депутатлыгына сайлану карарын аңлатты

Бүген ТР Дәүләт Советына өстәмә сайлауларга документлар тапшырган Татарстанда эшмәкәрләр хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Фәрит Габделганиев «Татар-информ» белән әңгәмәдә үз карьерасын дәвам итүнең мондый вариантын республикага тагын да күбрәк файда китерерлек мантыйкый күчеш дип атады.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии