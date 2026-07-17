НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фәрит Габделганиев Дәүләт Советы депутатлыгына сайлану карарын аңлатты

Бүген ТР Дәүләт Советына өстәмә сайлауларга документлар тапшырган Татарстанда эшмәкәрләр хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Фәрит Габделганиев «Татар-информ» белән әңгәмәдә үз карьерасын дәвам итүнең мондый вариантын республикага тагын да күбрәк файда китерерлек мантыйкый күчеш дип атады.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии