Уничтожение боевых кораблей ВМС Великобритании неопознанными безэкипажными катерами – сигнал для всех стран НАТО

Боевой корабль со стремительными обводами и надстройками пирамидальной формы вышел из военно-морской базы (ВМБ) Портсмут – это был британский эскадренный миноносец тип 45 Daring.
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