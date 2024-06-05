Что делать, если прилетевший из-под колес камень разбил лобовое стекло

Летом очень часто производят ремонт дорог, от чего на дороге много гравия, который частенько отлетает от колёс автомобиля и разбивает стёкла автомобилей, поэтому водителю важно знать, как быть в ситуации, если камень отлетел от колёс автомобиля и повредил лобовое стекло автомобиля.