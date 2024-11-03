Боевая работа расчёта 130-мм пушки М-46 1-й отдельной мотострелковой Славянской бригады 51-й общевойсковой армии в районе Торецка (Дзержинска).
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Боевая работа расчёта 130-мм пушки М-46 1-й отдельной мотострелковой Славянской бригады 51-й общевойсковой армии в районе Торецка (Дзержинска).
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