Петербургская блокадница отсудила у чиновников право на доплату к пенсии

Два года назад районные власти отказали женщине, несмотря на предоставленные ею документы. Красногвардейский районный суд признал за петербурженкой Олимпиадой Талызиной право получать доплаты к пенсии из-за проживания в блокадном Ленинграде.
Два года назад районные власти отказали женщине, несмотря на предоставленные ею документы. Красногвардейский районный суд признал за петербурженкой Олимпиадой Талызиной право получать доплаты к пенсии из-за проживания в блокадном Ленинграде.
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