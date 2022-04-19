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Петербургская блокадница отсудила у чиновников право на доплату к пенсии

Два года назад районные власти отказали женщине, несмотря на предоставленные ею документы. Красногвардейский районный суд признал за петербурженкой Олимпиадой Талызиной право получать доплаты к пенсии из-за проживания в блокадном Ленинграде.

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