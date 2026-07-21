В РФС ответили на информацию о грозящем всем футбольным клубам России запрете на регистрацию футболистов

Директор департамента регистрации, лицензирования и контроля деятельности субъектов футбола РФС Роман Дьяков прокомментировал информацию о том, что всем футбольным клубам России грозит запрет на регистрацию футболистов.
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