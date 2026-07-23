Уфада Альбина Якупованың 60 яшьлек юбилеена багышланган иҗат кичәсе булды

Уфаның «Китап» нәшрияты кибетендә «Үз илемдә – үз телем» дип аталган иҗат кичәсе булды. Чара танылган җәмәгать эшлеклесе, «Изге Мирас» иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Альбина Якупованың 60 яшьлек юбилеена багышлап үткәрелде, дип хәбәр итә Бөтендөнья татар конгрессы матбугат хезмәте.
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