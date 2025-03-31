Роспотребнадзор опроверг сообщение о вирусе, который провоцирует кровавый кашель

В ведомстве завили, что новых вирусов в России нет Сообщение о вирусе, вызывающем кашель с кровью, опровергли в Роспотребнадзоре, заявив, что новых заболеваний в ходе эпидемиологического мониторинга не было выявлено.
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