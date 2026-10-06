Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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«Государственный феминизм»: какие поблажки существуют у русских женщин перед законом

Российская Конституция провозглашает равенство всех граждан перед законом и судом. Но стоит заглянуть в Уголовный кодекс — и обнаружится, что равенство это не совсем одинаковое.

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