Для полного восстановления организма нужно два дня полноценного сна

Сновидения — удивительный феномен, который до сих пор изучают нейробиологи и психологи. Чаще всего яркие образы приходят к нам в фазе быстрого сна, когда мозг активно обрабатывает информацию, полученную в течение дня.
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