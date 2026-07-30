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ЧЕМ ОНИ ХУЖЕ?

ЧЕМ ОНИ ХУЖЕ?

Жителей Азербайджана отправили в тюрьму за шествие с советскими флагами.Акцию с красными знаменами пытались организовать в Баку в ноябре прошлого года.

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