«Неприятности в раю?»: западные СМИ сообщают о проблемах в отношениях Джей Ло и Бена Аффлека

ДЖЕННИФЕР ЛОПЕС И БЕН АФФЛЕК Фото: социальные сети Бен Аффлек не скрывает, что даже после женитьбе на Дженнифер Лопес он продолжает поддерживать теплые отношения с бывшей супругой и матерью его троих детей Дженнифер Гарнер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии