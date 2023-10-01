«Неприятности в раю?»: западные СМИ сообщают о проблемах в отношениях Джей Ло и Бена Аффлека

ДЖЕННИФЕР ЛОПЕС И БЕН АФФЛЕК Фото: социальные сети Бен Аффлек не скрывает, что даже после женитьбе на Дженнифер Лопес он продолжает поддерживать теплые отношения с бывшей супругой и матерью его троих детей Дженнифер Гарнер.