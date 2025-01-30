WhatsApp грозит штраф до 18 миллионов рублей за отказ локализовать данные россиян

Протокол будет рассмотрен в суде 5 февраля Мессенджеру WhatsApp (принадлежит компании Meta*) грозит штраф до 18 миллионов рублей за повторный отказ локализовать персональные данные граждан России, мировой судья Таганского района Москвы рассмотрит протокол 5 февраля, рассказали РИА Новости в аппарате судебного участка Таганского района Москвы.