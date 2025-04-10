«Ковбойская Тарифная Операция»

Кримсон Дайджест Есть прямо ненулевые шансы, что мировой финансовый рынок (особенно в США) даже близко не осознал следующий вариант развития событий, в котором официальная торговля по линии КНР — США вообще останавливается и переходит в режим «серого импорта» со всеми вытекающими последствиями.