«Ковбойская Тарифная Операция»

Кримсон Дайджест Есть прямо ненулевые шансы, что мировой финансовый рынок (особенно в США) даже близко не осознал следующий вариант развития событий, в котором официальная торговля по линии КНР — США вообще останавливается и переходит в режим «серого импорта» со всеми вытекающими последствиями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии