Кондратьев: В ЦИК РТ жалоб, влияющих на ход голосования, не поступало

На выборах депутатов Государственного Совета РТ VII созыва, которые проходят сегодня в Татарстане, безопасное голосование избирателей обеспечивают члены участковых избирательных комиссий и сотрудники правоохранительных органов.
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