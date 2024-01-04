В США начали публиковать списки причастных к делу Эпштейна

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк опубликовал первую часть документов с именами более 150 человек, так или иначе фигурирующих в деле американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле сексуальными услугами и связях с несовершеннолетними девушками.