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В США начали публиковать списки причастных к делу Эпштейна

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк опубликовал первую часть документов с именами более 150 человек, так или иначе фигурирующих в деле американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле сексуальными услугами и связях с несовершеннолетними девушками.

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