Как устроены цеха в Сальвадоре где работают осужденные члены банд: видео

Дмитрий Гурин

У нас чуть по другому но похоже. В каждом ИТУ есть "промка" а там уже в какую попал (деревообработка, одежда, обувь и т.д.) и на какую специальность поставили. Чинуши обычно попадают на специальность "принеси, держи, подай, отнеси"....И БЫСТРО или дрель в очко. Правда смотря в какое ИТУ попадет могут сразу и на хоз. двор отправить...хрякам жопы подмывать.