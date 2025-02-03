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Как устроены цеха в Сальвадоре где работают осужденные члены банд: видео

Как устроены цеха в Сальвадоре где работают осужденные члены банд: видео

Власти Сальвадора открыли крупнейшую в мире колонию,  мегатюрьму на 40 тысяч заключенных. Это часть плана президента по полному избавлению страны от уличных банд.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
У нас чуть по другому но похоже. В каждом ИТУ есть &quot;промка&quot; а там уже в какую попал (деревообработка, одежда, обувь и т.д.) и на какую специальность поставили. Чинуши обычно попадают на специальность &quot;принеси, держи, подай, отнеси&quot;....И БЫСТРО или дрель в очко. Правда смотря в какое ИТУ попадет могут сразу и на хоз. двор отправить...хрякам жопы подмывать.
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19 час.
М
ММ
Может обмен опытом организовать? Наших коррупционеров туда ссылать..
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16 час.
Maxim
Смотря - не надо: чётко - по статье, коррупц - кайло, тачка, пайка - за норму.. урановая шахта.
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14 час.
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