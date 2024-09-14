Выходные с питомцами: на выгульных площадках пройдут показательные выступления и уроки по дрессировке

Завершается второй цикл «Друг, спасатель, защитник». В предстоящие выходные — 14 и 15 сентября на площадках «Питомцы в Москве» состоятся указательные выступления кинологических служб силовых структур и собак-помощников Всероссийского общества слепых.
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