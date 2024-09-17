Эксперт указал на поляризацию общества в США после покушения на Трампа

Очередная попытка покушения на экс-президента США и кандидата на ноябрьских выборах Дональда Трампа, состоявшаяся 15 сентября, может иметь двоякие последствия — и консолидировать его сторонников, и еще больше настроить против Трампа его противников.
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