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Эксперт указал на поляризацию общества в США после покушения на Трампа

Эксперт указал на поляризацию общества в США после покушения на Трампа

Очередная попытка покушения на экс-президента США и кандидата на ноябрьских выборах Дональда Трампа, состоявшаяся 15 сентября, может иметь двоякие последствия — и консолидировать его сторонников, и еще больше настроить против Трампа его противников.

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Комментарии
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Катерина
А  была-ли  эта  попытка... Хотели  бы,  так  убили.
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14 час.

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