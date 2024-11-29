Андрей Аршавин рассказал о потере 80% зрения и возможной катаракте

Бывший футболист сборной России и петербургского "Зенита" Андрей Аршавин в программе "Карты, деньги, два мяча" признался, что врачи в ходе обследования выявили серьезные проблемы со зрением, и отметил, что видит только на 20 процентов.
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