Госавтоинспекция обращается к гражданам, планирующим в ближайшее время проехать через территорию Курганской области

В связи с серьезным ухудшением ситуации, вызванным весенним половодьем, в настоящее время совместно с владельцами дорог прорабатывается вопрос о временном снятии движения транзитного транспорта по всем федеральным трассам, расположенным в границах региона (Р-254 «Иртыш», Р-354 «Екатеринбург - Шадринск - Курган», «Иртыш» - подъезд к г.