Верховный суд России обязал автомобилистов платить за любой наезд на пешеходов

После прецедента 2019 года ответственность за пешеходов, нарушающих ПДД, легла на водителей.Согласно решению Верховного суда России, за любое ДТП с участием пешехода, даже если виноват последний, должен платить водитель.
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