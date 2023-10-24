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Верховный суд России обязал автомобилистов платить за любой наезд на пешеходов

Верховный суд России обязал автомобилистов платить за любой наезд на пешеходов

После прецедента 2019 года ответственность за пешеходов, нарушающих ПДД, легла на водителей.Согласно решению Верховного суда России, за любое ДТП с участием пешехода, даже если виноват последний, должен платить водитель.

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