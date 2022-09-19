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Южный фронт: десант сорвал новую попытку контрнаступления ВСУ (ВИДЕО)

Южный фронт: десант сорвал новую попытку контрнаступления ВСУ (ВИДЕО)

На южном фронте российские десантники сорвали очередную попытку контрнаступления ВСУ. В Херсонской области бойцы ВДВ обнаружили наступающие украинские иряды и накрыли их шквальным огнем из 122-мм самоходных установок 2С1 «Гвоздика» и танков.

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