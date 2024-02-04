В Концертном зале Чайковского прошел концерт в честь 125-летия МХТ им. Чехова

В Концертном зале имени Чайковского в Москве в рамках V Зимнего фестиваля искусств Юрия Башмета прошел концерт «Музыка спектаклей МХТ», посвященный 125-летию Художественного театра, сообщает Телеграм-канал МХТ им.
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