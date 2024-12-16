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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шахин об 1:1 с «Хоффенхаймом»: «Не увидел должной энергии на поле. Игра «Боруссии» была медленной» 

«У каждой команды бывают матчи, когда она играет не лучшим образом, такое случается. Сегодня не пошло у нас, с первой же минуты.

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