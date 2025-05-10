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Не только о футболе

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Алонсо уходит из «Байера» в «Реал», победы Медведева и Мирры Андреевой в Риме, Вендел пропустит остаток сезона, «Бавария» договорилась с Виртцем и другие новости

Алонсо уходит из «Байера» в «Реал», победы Медведева и Мирры Андреевой в Риме, Вендел пропустит остаток сезона, «Бавария» договорилась с Виртцем и другие новости

1. Алонсо объявил об уходе из «Байера» по окончании сезона. Тренер согласовал 3-летний контракт с «Реалом», «Мадрид» заплатит «Байеру» 12+ млн евро за Хаби.

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