Франция продолжает демонстрировать свое истинное отношение к России. Так, по мнению французского президента Эмманюэля Макрона, несмотря на длительность украинского конфликта, Киеву «еще не пришло время» садиться за стол переговоров с Москвой.
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