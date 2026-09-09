Эндокринолог Барредо: без лука организму не хватает серы, витамина C и калия

Люди, которые полностью исключают репчатый лук из рациона, рискуют недополучить важные микроэлементы.
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Лук — одна из самых древних культур, выращиваемых человеком. О том, насколько широко он был распространен, свидетельствует библейское повествование, относящееся приблизительно к 1513 году до н. э.. Там говорится, что израильтяне вспоминали о луке, который они ели в рабстве в Египте. «Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук и чеснок».
Числа, 11 глава — Библия — Синодальный перевод.