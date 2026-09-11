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Участник челябинской дорожной ОПГ Закоян продолжает оспаривать приговор

Заместитель директора ООО ПКФ «Глобус» Арайик Закоян, фигурировавший в деле так называемой «дорожной» ОПГ в Челябинске, продолжает оспаривать приговор, по которому получил пять лет и четыре месяца колонии.

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