ВСУ использует собак-камикадзе против ВС РФ и хочет отправлять на фронт роботов

По информации спецслужб ЛНР, инструкторы НАТО и ФБР готовили к работе на Украине собак-подрывников. Как сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в ЛНР, неизвестные злоумышленники пытались уничтожить в Северодонецке документы, которые подтверждают сотрудничество украинской полиции и ФБР США.