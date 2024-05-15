Русская весна
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Русская весна

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  • Eduard
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Украина уговаривает Байдена разрешить наносить удары по России американскими ракетами — Politico

Украина уговаривает Байдена разрешить наносить удары по России американскими ракетами — Politico

На фоне успешного наступления Армии России на севере Харьковской области власти Украины уговаривают президента США Джо Байдена снять запрет на использование американского оружия для нанесения ударов по России, пишет Politico.

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