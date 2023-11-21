В Новгородской области женщина-водитель совершила столкновение с фурой, но осталась жива

По информации пресс-службы Управления ГИБДД по Новгородской области, дорожно-транспортное происшествие случилось 20 ноября в Новгородском районе на автодороге М-10 Россия сообщением Москва – Санкт-Петербург.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии