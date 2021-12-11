Путин и Чубайс вступили в пикировку, которая может завершиться политической отставкой

Владимир Путин сегодня находится в сложном положении, он безусловно понимает, что Россия проваливается в финансовую пропасть именно благодаря таким деятелям, как Анатолий Чубайс, но он неприкосновенен и потому приходится снимать с народа исподнее.
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