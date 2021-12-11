Путин и Чубайс вступили в пикировку, которая может завершиться политической отставкой

1941-1945

Истинная правда автора Какашка цвета детского поноса Чубайсик Не тонет в воде не горит в огне ( надуманном взрыве без единой царапины и не повреждённой даже краски на его АУДИ) Хотя бы зелёнкой нос свой покрасил для виду