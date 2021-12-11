РИАП "АПРАЛ" МТ
Все новостиКолонка редактораПолитикаВ МиреЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИАП "АПРАЛ" МТ

963 подписчика

Свежие комментарии

  • Модест
    А давайте над Арменией рванём штук десять бомб ядерных. Чтоб Запад обкакался от страха. Ну и отправить эту умницу в Е...Главред RT Симонь...
  • вадим
    долбо@бу ужо поди 50 годиков, а все ,,Гарик’’Телеведущий Солов...
  • Модест
    На Севере раньше Ил-14, Ан-24 и АН-2 садились на укатанный снег, бетонок не было. Если сделать одноразовую взлётку, т...В «Уральских авиа...

Путин и Чубайс вступили в пикировку, которая может завершиться политической отставкой

Путин и Чубайс вступили в пикировку, которая может завершиться политической отставкой

Владимир Путин сегодня находится в сложном положении, он безусловно понимает, что Россия проваливается в финансовую пропасть именно благодаря таким деятелям, как Анатолий Чубайс, но он неприкосновенен и потому приходится снимать с народа исподнее.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
1941-1945
Истинная правда автора Какашка цвета детского поноса Чубайсик Не тонет в воде не горит в огне ( надуманном взрыве без единой царапины и не повреждённой даже краски на его АУДИ) Хотя бы зелёнкой нос свой покрасил для виду
Ответить
2 г.

Картина дня

наверх