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Артиллеристы ЦВО сорвали эвакуацию бойцов ВСУ из подбитой техники

Артиллеристы ЦВО сорвали эвакуацию бойцов ВСУ из подбитой техники

В оборонном ведомстве Российской Федерации поделились сведениями о том, что артиллеристы ЦВО Вооружённых сил сумели поразить бронемашины боевиков ВС киевского режима, которые применялись врагом для проведения эвакуационных мероприятий.

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