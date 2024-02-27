Артиллеристы ЦВО сорвали эвакуацию бойцов ВСУ из подбитой техники

В оборонном ведомстве Российской Федерации поделились сведениями о том, что артиллеристы ЦВО Вооружённых сил сумели поразить бронемашины боевиков ВС киевского режима, которые применялись врагом для проведения эвакуационных мероприятий.
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