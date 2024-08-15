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Царьград

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Стало известно, кто отдал приказ взорвать "Северные потоки"

Стало известно, кто отдал приказ взорвать "Северные потоки"

В Вашингтоне пытались предотвратить диверсиюПриказ взорвать "Северные потоки" отдал украинский генерал Валерий Залужный.

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