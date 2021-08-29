Кандидатка-феминистка намерена продолжить дело Оксаны Пушкиной

Алексей Иванов 2 Мы уже как-то упоминали, что по одномандатному округу №205 (г. Москва; районы Гольяново, Ивановское, Измайлово, Соколиная гора, Преображенское, Северное Измайлово, Восточное Измайлово, Метрогородок, Восточный) от партии "Яблоко" выдвинута 38-летняя феминистка Алёна Попова, соразработчик - вместе с Оксаной Пушкиной и Мари Давтян - антисемейного законопроекта СБН.
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