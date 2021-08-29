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Кандидатка-феминистка намерена продолжить дело Оксаны Пушкиной

Кандидатка-феминистка намерена продолжить дело Оксаны Пушкиной

Алексей Иванов 2 Мы уже как-то упоминали, что по одномандатному округу №205 (г. Москва; районы Гольяново, Ивановское, Измайлово, Соколиная гора, Преображенское, Северное Измайлово, Восточное Измайлово, Метрогородок, Восточный) от партии "Яблоко" выдвинута 38-летняя феминистка Алёна Попова, соразработчик - вместе с Оксаной Пушкиной и Мари Давтян - антисемейного законопроекта СБН.

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Леонтий Букштейн
Мама родная! И вот ТАКОЕ рвется в Госдуму? Спасайся, кто может! И вопрос: а как и где так классно накачивают губы страшненьким феминисткам с периферии, - борчухам за женское счастье?
Lehanaizhe
я бы с такой в постель не лег....

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