Луценко: Китай способен заблокировать экспорт на Украину из-за хамства Зеленского

Резкие слова Владимира Зеленского в адрес Китая не могут остаться без ответа.РИА Новости сообщили, что экс-генпрокурор и бывший глава МВД Украины Юрий Луценко в эфире телеканала «Эспрессо» раскритиковал его.
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