Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 411 подписчиков

Луценко: Китай способен заблокировать экспорт на Украину из-за хамства Зеленского

Луценко: Китай способен заблокировать экспорт на Украину из-за хамства Зеленского

Резкие слова Владимира Зеленского в адрес Китая не могут остаться без ответа.РИА Новости сообщили, что экс-генпрокурор и бывший глава МВД Украины Юрий Луценко в эфире телеканала «Эспрессо» раскритиковал его.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх