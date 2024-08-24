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Алаудинов: сделаем все, чтобы купировать противника в Курской области

Алаудинов: сделаем все, чтобы купировать противника в Курской области

Российские войска сделают все, чтобы купировать ВСУ в Курской области. Такое заявление в эфире телеканала «Соловьев Live» сделал заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

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